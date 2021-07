“Chiamate un ambulanza”. Per Andreas, 39 anni, non c’è stato nulla fare. È crollato mentre giocava a calcetto (Di giovedì 8 luglio 2021) Tragedia a Ischia. Un 39enne è morto stroncato da un arresto cardiaco mentre giocava a calcetto. È successo nella serata di ieri, poco dopo le 23, al campo sportivo don Luigi Di Iorio di Barano d’Ischia, durante una normale partita a calcetto tra amici. A quanto si apprende l’uomo si sarebbe accasciato a terra all’improvviso perdendo subito i sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo: prima due compagni di squadra, entrambi medici, hanno provato con un massaggio cardiaco, poi sono intervenuti con un defibrillatore; poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118. Ma non c’è stato nulla da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Tragedia a Ischia. Un 39enne è morto stroncato da un arresto cardiaco. È successo nella serata di ieri, poco dopo le 23, al campo sportivo don Luigi Di Iorio di Barano d’Ischia, durante una normale partita atra amici. A quanto si apprende l’uomo si sarebbe accasciato a terra all’improvviso perdendo subito i sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo: prima due compagni di squadra, entrambi medici, hanno provato con un massaggio cardiaco, poi sono intervenuti con un defibrillatore; poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118. Ma non c’èda ...

