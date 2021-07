Carta per neutralità climatica, un pacchetto di misure sottoscritto da 45 città (Di giovedì 8 luglio 2021) Una Carta per la neutralità climatica delle green city, un pacchetto di una quarantina di misure, suddivise in 5 obiettivi strategici. Il documento, elaborato per aiutare le città a vincere la sfida del clima, è stato presentato in occasione della IV Conferenza Nazionale delle green city, realizzata dal Green City Network (la rete promossa dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile), in collaborazione con il Gse e con il supporto di Conou. Le misure spaziano dall’utilizzo delle risorse del Pnrr per progetti con ricadute sul clima alle riqualificazioni energetiche di edifici ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Unaper ladelle green city, undi una quarantina di, suddivise in 5 obiettivi strategici. Il documento, elaborato per aiutare lea vincere la sfida del clima, è stato presentato in occasione della IV Conferenza Nazionale delle green city, realizzata dal Green City Network (la rete promossa dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile), in collaborazione con il Gse e con il supporto di Conou. Lespaziano dall’utilizzo delle risorse del Pnrr per progetti con ricadute sul clima alle riqualificazioni energetiche di edifici ...

Carta per neutralità climatica, un pacchetto di misure sottoscritto da 45 città

