Cannes era partito in grande. Non poteva durare (Di giovedì 8 luglio 2021) La partenza è stata grandiosa, con "Annette" di Leos Carax. Folle musical di passione e tormento, con Adam Driver e Marion Cotillard. Lui è un cabarettista, sempre di cattivo umore, che finge di strozzarsi con il microfono mentre è sul palco. E anche sul tappeto rosso era imbronciato. Non poteva durare. Infatti era arrivato François Ozon con "Tout c'est bien passé". Amore e morte, qui con tanti rancori, tra un padre testardo che dopo un ictus chiede alla figlia di essere aiutato a morire. L'attrice è Sophie Marceau, la ragazzina del "Tempo delle mele". Lo svolgimento ha le sue lentezze: troppe docce, troppe palestre. Un genero che si occupa di cinema, e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) La partenza è stata grandiosa, con "Annette" di Leos Carax. Folle musical di passione e tormento, con Adam Driver e Marion Cotillard. Lui è un cabarettista, sempre di cattivo umore, che finge di strozzarsi con il microfono mentre è sul palco. E anche sul tappeto rosso era imbronciato. Non. Infatti era arrivato François Ozon con "Tout c'est bien passé". Amore e morte, qui con tanti rancori, tra un padre testardo che dopo un ictus chiede alla figlia di essere aiutato a morire. L'attrice è Sophie Marceau, la ragazzina del "Tempo delle mele". Lo svolgimento ha le sue lentezze: troppe docce, troppe palestre. Un genero che si occupa di cinema, e ...

Advertising

ACCEDIALSITO : RT @AlessandroCere7: #RN di Marine #LePen non guiderà nessuna regione. Thierry #Mariani a perso in PACA alle #regionales2021 Provence-Alpe… - ErnestTrappist : Si come la povera Ragusa Roberta che era stata vista a Cannes.., non si scompare così.. #chilhavisto - stareatemotion : no vabbè?? e io che ieri quando ho sentito al tg del festival di cannes ho pensato a quando c'era andato mika (la fo… - CineFacts_ : @g_tacconi @ilteino è Paolo che era ubriaco, io sono a Cannes... comunque dovrebbe aver sistemato ?? - FonteUfficiale : Si parla di: 'Festival di Cannes' Perché è iniziata la prima edizione del Festival di Cannes nell'era pandemica L… -