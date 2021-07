Cannes 2021 | l’edizione che si doveva fare per forza

(Di giovedì 8 luglio 2021) Bill Murray in The French DispatchÈ la prima volta che il festival disi svolge a luglio. Storicamente le sue date sono nella seconda metà di Maggio e questo è un cambiamento non da poco vista la quantità di festival di cinema importanti tra Maggio e Settembre (quando arriva l’altra corazzata: Venezia). Sono andati a pestare i piedi a tutti perché il festival si potessedopo che l’anno scorso il Covid lo aveva fatto saltare per la prima volta dal 1968. Onta terribile visto che il rivalissimo Venezia invece un’edizione 2020 l’ha avuta e ne ha goduto non poco. Invece spostandosi a Luglio le sale possono essere piene (cioè senza distanziamento), ...

La figlia è un'attrice celebre, che adesso sta davanti e dietro la cinepresa; la madre è un'icona indimenticabile come Jane Birkin, posta di fronte al suo passato Cannes 74. Adam Driver: 7 anni per ...
Nessuno poteva permettersi che il festival saltasse una seconda volta per Covid. Governo e organizzazione hanno fatto i salti mortali e pestato tutti i piedi pestabili ...