Berlusconi e la fusione con la Lega No dei ministri FI e di Confalonieri

RottoMeso : Se dovesse diventare realtà, voto Forza Nuova. - Destradipopolo : #CARFAGNA BOCCIA LA FEDERAZIONE VOLUTA DA #BERLUSCONI E #SALVINI: “CHI STA CON ORBAN REMA CONTRO L’ITALIA” “LA FUS… - Affaritaliani : Berlusconi prepara la fusione con Salvini. Ecco chi dice no - Micolifrancesc6 : @formichenews @elio_vito @mmachiavelli Allora il progetto di fusione che Berlusconi ha in testa tiene in mente non… - Shhimoda : @rubio_chef @matteorenzi Va beh ma renzi ormai nemmeno più un politico è…quello che è rimasto, tolto l’ego e e la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi fusione

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Centrodestra, Fedriga: "Ladinon si può creare in provetta" Ue, Giorgio Mulé ...sta negoziando' con la Lega di Matteo Salvini 'la formazione di un blocco politico di ... Unache consentirebbe all'ex premier 'di sfruttare cio' che resta della sua influenza ..."Berlusconi sta negoziando" con la Lega di Matteo Salvini "la formazione di un blocco politico di centrodestra in quella che potrebbe essere l'ultima grande scommessa della sua carriera politica", ...Il presidente di Mediaset lo rivela al Financial Times in un articolo in cui si afferma però che il progetto è pensato per il rilancio di un ...