Belen Rodriguez mostra culla e corredino di Luna Marì (Di giovedì 8 luglio 2021) Belen Rodriguez è entrata nella 38ma settimana, alla 37ma è nato il suo primogenito Santiago. Manca quindi pochissimo alla nascita di Luna Marì. La Rodriguez attende impaziente che trascorrano gli ultimi giorni e ha mostrato ai follower la novità più succosa: la culla della sua bambina. A sottolineare l’evento, c’è anche la capsule che la showgirl argentina ha creato, dandole il nome della sua bambina. Belen Rodriguez for Original Marines: la Luna Capsule In questi mesi di attesa, mamma Belen ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 8 luglio 2021)è entrata nella 38ma settimana, alla 37ma è nato il suo primogenito Santiago. Manca quindi pochissimo alla nascita di. Laattende impaziente che trascorrano gli ultimi giorni e hato ai follower la novità più succosa: ladella sua bambina. A sottolineare l’evento, c’è anche la capsule che la showgirl argentina ha creato, dandole il nome della sua bambina.for Original Marines: laCapsule In questi mesi di attesa, mamma...

