Barty-Pliskova, Finale femminile Wimbledon 2021: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di giovedì 8 luglio 2021) Ashleigh Barty e Karolina Pliskova si affronteranno nella Finale femminile di Wimbledon 2021, in programma sabato 10 luglio alle ore 15.00 italiane sul Campo Centrale. L’australiana ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber in due set e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo del prestigioso Slam sull’erba londinese. La numero 1 del mondo disputerà la sua prima Finale in questo torneo, dopo aver vinto il Roland Garros due anni fa. La 25enne partirà con i favori del pronostico, ma dovrà comunque vedersela contro l’arcigna ceca che ha regolato in ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Ashleighe Karolinasi affronteranno nelladi, insabato 10 luglio alle ore 15.00 italiane sul Campo Centrale. L’australiana ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber in due set e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo del prestigioso Slam sull’erba londinese. La numero 1 del mondo disputerà la sua primain questo torneo, dopo aver vinto il Roland Garros due anni fa. La 25enne partirà con i favori del pronostico, ma dovrà comunque vedersela contro l’arcigna ceca che ha regolato in ...

