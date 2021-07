Among us da ora è disponibile anche in irlandese! (Di giovedì 8 luglio 2021) La nuova localizzazione irlandese di Among Us è stata descritta come "una vittoria culturale per una fiorente lingua minoritaria" da una delle persone che ci ha lavorato. Il gioco di grande successo ha ricevuto un nuovo aggiornamento ieri, che ha aggiunto la localizzazione irlandese. Among Us è forse il più grande gioco che abbia mai ricevuto una localizzazione irlandese, anche se non è il primo. "È una vittoria ENORME per una lingua minoritaria e una delle tante, spero! Úna-Minh Kavanagh, che ha guidato il progetto, ha detto in un post su Twitter. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) La nuova localizzazione irlandese diUs è stata descritta come "una vittoria culturale per una fiorente lingua minoritaria" da una delle persone che ci ha lavorato. Il gioco di grande successo ha ricevuto un nuovo aggiornamento ieri, che ha aggiunto la localizzazione irlandese.Us è forse il più grande gioco che abbia mai ricevuto una localizzazione irlandese,se non è il primo. "È una vittoria ENORME per una lingua minoritaria e una delle tante, spero! Úna-Minh Kavanagh, che ha guidato il progetto, ha detto in un post su Twitter. Leggi altro...

Among Us: annunciate le edizioni fisiche per PlayStation, Xbox e Switch

Innersloth annuncia l'arrivo di tre diverse edizioni fisiche per il suo Among Us, attualmente sprovviste di una data d'uscita.

