"Stuprate dal branco in spiaggia a Porto Cervo". Per la Procura di Tempio Pausania fu "sesso consenziente" (Di mercoledì 7 luglio 2021) "E' stato terribile. A distanza di due anni sto ancora malissimo. Prendo psicofarmaci, non riesco a dormire. Penso sempre a quella maledetta notte in cui la mia amica ed io siamo state Stuprate, per più di un'ora, su una spiaggia a Porto Cervo, da quattro ragazzi, quattro energumeni. Hanno abusato di noi. E adesso la Procura di Tempio Pausania chiede l'archiviazione per tutti e quattro. Non so se credere ancora nella giustizia". Giulia – il nome è di fantasia – è la studentessa laziale di 22 anni che ha denunciato le violenze sessuali di gruppo che avrebbe subito, insieme ...

