Sopralluogo sul viadotto che collega Abruzzo e Molise, chiuso dal 2018: c'è l'impegno alla riapertura (Di mercoledì 7 luglio 2021) A margine della cerimonia di inaugurazione dell'elisoccorso realizzato a Castiglione Messer Marino dalla società Edison, il presidente Marco Marsilio, il sottosegretario Umberto D'Annuntiis, l'... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 7 luglio 2021) A margine della cerimonia di inaugurazione dell'elisoccorso realizzato a Castiglione Messer Marino dsocietà Edison, il presidente Marco Marsilio, il sottosegretario Umberto D'Annuntiis, l'...

