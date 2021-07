Raffaella Carrà, tutte le canzoni più famose parlano solo di quello (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il light motive delle canzoni più famose di Raffaella Carrà? Il sesso e ciò nonostante l’epoca in cui le ha realizzate. Rileggiamo insieme i testi incriminati. Ha sdoganato l’ombelico ma, ancor di più, ci ha fatto capire che anche per noi donne il sesso può esser un divertimento e non un dovere. Raffaella Carrà vanta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il light motive dellepiùdi? Il sesso e ciò nonostante l’epoca in cui le ha realizzate. Rileggiamo insieme i testi incriminati. Ha sdoganato l’ombelico ma, ancor di più, ci ha fatto capire che anche per noi donne il sesso può esser un divertimento e non un dovere.vanta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - louisismycure_ : RT @j_gufo: Mentre Louis Enrique tifa per noi, i giornali spagnoli e il Primo Ministro onorano Raffaella Carrà, nostri connazionali rispond… - UnoFRAtanti : RT @UnoFRAtanti: Anche in Grecia omaggiano Raffaella Carrà . Feta , che fantastica fantastica sta feta . -