Protesta dei sindaci a Roma, Decaro (Anci): “Non è possibile essere responsabili di ogni cosa che succede, chiediamo rispetto” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non siamo venuti a lamentarci ma a costituirci. il reato è quello di fare il nostro mestiere. Ho portato l’arma del delitto: una penna. Una penna con cui firmiamo decine di atti prendendoci molti rischi perché è così con il reato di abuso d’ufficio. Nel nostro ordinamento giuridico il sindaco è responsabile di tutto ciò che accade nel comune è ciò non è possibile. chiediamo rispetto per il ruolo”. Così Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente Anci, durante la Protesta dei sindaci a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non siamo venuti a lamentarci ma a costituirci. il reato è quello di fare il nostro mestiere. Ho portato l’arma del delitto: una penna. Una penna con cui firmiamo decine di atti prendendoci molti rischi perché è così con il reato di abuso d’ufficio. Nel nostro ordinamento giuridico il sindaco è responsabile di tutto ciò che accade nel comune è ciò non èper il ruolo”. Così Antonio, primo cittadino di Bari e presidente, durante ladei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

amnestyitalia : #Turchia La messa al bando dell’Istanbul Pride e il successivo uso eccessivo della forza da parte delle forze di po… - fattoquotidiano : Protesta dei sindaci a Roma, Decaro (Anci): “Non è possibile essere responsabili di ogni cosa che succede, chiediam… - andy_vtrd : #DDLZan Fabrizio Corona che protesta contro il DDL ZAN quando il suo momento di massimo splendore era quando si sc… - forza_italia : RT @gasparripdl: Ho partecipato alla protesta dei sindaci di tutta Italia. Rappresentano la prima linea della politica, ma a fronte di resp… - UNKNOWN_BAD4 : RT @MAlborali: @UNKNOWN_BAD4 @VVideri @gpaletti53 Per gli Italiani conta solo andare in piazza a festeggiare per chi prende stipendi d oro… -