Preparativi per un aggiornamento WhatsApp con migliorie grafiche (Di mercoledì 7 luglio 2021) Bisogna fare i conti con un nuovo aggiornamento WhatsApp in cantiere per gli utenti Android ed iPhone oggi 7 luglio, alla luce di alcune indicazioni che abbiamo raccolto per il pubblico. Dopo aver trattato l'arrivo imminente di una funzione che dovrebbe rendere più semplice il trasferimento delle chat, come abbiamo osservato qualche giorno fa sul nostro magazine, occorre concentrarsi sulla versione beta 2.21.14.8. Proviamo a capire cosa sia lecito aspettarsi per coloro che fanno parte di questo programma. Una beta preannuncia l'aggiornamento WhatsApp con migliorie grafiche

Preparativi per un aggiornamento WhatsApp con migliorie grafiche Bisogna fare i conti con un nuovo aggiornamento WhatsApp in cantiere per gli utenti Android ed iPhone oggi 7 luglio, ...

