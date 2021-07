Pierpaolo Pretelli non canta al Battiti Live | c’entra Elisabetta Gregoraci? La verità

(Di mercoledì 7 luglio 2021)ha ormai tentato la carriera dinte e ha da poco lanciato il suo ultimo singolo; l’ex gieffino doveva essere ospite di– il programma musicale condotto dae Alan Palmieri – ma qualcosa è andato storto e non lo vedremo sul palco. Perché? Leggi anche: Ariadna contro...

Lo scettro di coppia più hot dell'estate va a Giulia Salemi e. Con i "Prelemi" sarà "L'estate più calda" di ...e Giulia Salemi intervistati tra le pagine dell'ultimo numero di Chi Magazine dal bravo Valerio Palmieri , hanno parlato della loro storia d'amore e la forte intesa raggiunta dopo ...Pierpaolo Pretelli scartato da Battiti Live: "Chi viene dalla tv paga un pregiudizio nella musica" Non parteciperà alla nuova edizione di Battiti Live, in ...Elisabetta Gregoraci, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, è tornata al timone di Battiti Live, lo show musicale dell'estate di Italia 1. In tanti si aspettavano di vedere sul palco anche Pierpao ...