Micaela Ramazzotti | «Da piccola ero una sfigata Recitare è stata la mia rivincita interiore»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista. L’attrice 42enne è sposata con Paolo Virzì. E’ la protagonista del film di Stefano Chiantini «Naufragi», in uscita su varie piattaforme e su Sky. Ha vinto un David di Donatello, 4 Nastri d’Argento e 2 Ciak d’oro. Le chiedono come mai interpreti sempre donne fragili. Risponde: «Diciamo mattarelle. È come se avessi fatto un patto con chi è nata storta, poi se viene una commedia ben venga. Come posso dar luce a queste donne? Soltanto interpretandole. Non è scontato venire al mondo e starci bene da». Aggiunge che le piace quando, al cinema, «si parla di problemi psichici, di come ...

Corriere della Sera

Entrare nelle vite di personaggi in cerca d'attore è il suo mestiere, eppure fa una certa impressione pensare a. Smessi i panni di donne sprovvedute, nevrotiche, insicure, arriva a casa e diventa una mamma serena che mette a letto i figli. Che ne pensa? "Ma io vivo con molta tranquillità ...Maria () è una giovane donna incapace di affrontare le responsabilità della vita adulta e genitoriale: non ci sono soldi per le bollette? Le butta via. Non si sveglia in tempo per portare i ...In un’intervista Micaela Ramazzotti parla di sé a tutto tondo, della sua adolescenza vissuta nella periferia di Roma all’ultimo film, “mi chiamavano surf, zero seno e denti grandi ...Il presidente International Broker Art Danilo Gigante torna al Festival del Cinema e della Commedia organizzato a Montecarlo da Ezio Greggio ...