Luis Enrique, un signore del calcio: «In finale tiferò Italia» (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Sono felice per quello che ho visto. Ho goduto di una partita di alto livello con due squadre forti che cercavano di giocare un bel calcio, è stato uno spettacolo per i tifosi. Voglio fare i complimenti all’Italia, spero che in finale possa cercare di vincere questo Europeo. Tiferò per gli azzurri». Sono le parole di Luis Enrique, l’allenatore della Spagna, che in questo racconto Europeo è lo sconfitto, ma che appare come tutt’altro. Appare come un grande uomo, un signore del pallone e non solo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Sono felice per quello che ho visto. Ho goduto di una partita di alto livello con due squadre forti che cercavano di giocare un bel calcio, è stato uno spettacolo per i tifosi. Voglio fare i complimenti all’Italia, spero che in finale possa cercare di vincere questo Europeo. Tiferò per gli azzurri». Sono le parole di Luis Enrique, l’allenatore della Spagna, che in questo racconto Europeo è lo sconfitto, ma che appare come tutt’altro. Appare come un grande uomo, un signore del pallone e non solo.

Advertising

Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - dendestyle : RT @LiaCapizzi: 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato di togl… - 570ae816853d4b6 : Davanti alla pochezza di tanti personaggi nostrani e di giornalisti faziosi e fomentatori di odio, luis enrique è u… -