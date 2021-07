Lo sfogo di Deddy sul web | “Le parole feriscono”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il famoso Talent Show di Maria De Filippi ha chiuso i battenti di questa fortunata edizione da qualche settimana, ma è ancora alta l’attenzione mediatica da parte dei fans sui popolari personaggi che l’hanno animata: tanto che non sfugge alla loro attenzione neppure i minimo dettaglio della loro vita privata, oltre che artistica. La tanto chiacchierata storia d’amore tra la ballerina Rosa Di Grazia e il cantante, che aveva intrattenuto e fatto sognare milioni di adolescenti durante il programma, sembra essere giunta a uno stop definitivo, sancito da un inaspettato sui social. Myriam Catania e il ...

Lodella cantautore di Amici 20 La storia d'amore tra Rosa eè durata giusto il tempo di portare a termine il percorso nella scuola di Amici: dopo aver partecipato alla finale di metà ...... siache Rosa si sono lasciati andare ad un duro. Leggi anche L'emozionante dedica di Aka7even per Michele Merlo a Battiti Live "Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu ...Brutte notizie per i numerosi fan di Rosa Di Grazia e Deddy che speravano di rivederli insieme. Nelle ultime ore, infatti, i due ex protagonisti della ventesima edizione di Amici ...Dopo essersi allontanati anche sui social network, Rosa e Deddy sono stati criticati da alcuni fan di Amici: la replica della ballerina su Twitter ...