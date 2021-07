Italia, Bonucci esulta sotto la curva: viene confuso per un invasore da una steward [VIDEO] (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’addetta alla sicurezza non riconosce il difensore dell’Italia e cerca di strattonarlo per farlo uscire dal prato verde Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna coi tifosi. E’ accaduto questa sera a Wembley quando il difensore della Juventus, per esultare coi sostenitori dell’Italia presenti a Wembley, si è spinto oltre il rettangolo di gioco per ricevere gli abbracci dei tanti appassionati. La faccia del calciatore dice tutto, mentre l’addetta alla sicurezza cerca di strattonarlo per farlo uscire dal ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’addetta alla sicurezza non riconosce il difensore dell’e cerca di strattonarlo per farlo uscire dal prato verde Leonardoè statoper unda unadopo aver festeggiato vicino alla tribuna coi tifosi. E’ accaduto questa sera a Wembley quando il difensore della Juventus, perre coi sostenitori dell’presenti a Wembley, si è spinto oltre il rettangolo di gioco per ricevere gli abbracci dei tanti appassionati. La faccia del calciatore dice tutto, mentre l’addetta alla sicurezza cerca di strattonarlo per farlo uscire dal ...

