Irina Shayk festeggia a Milano, e nessuno la riconosce! (Di mercoledì 7 luglio 2021) La modella russa Irina Shayk festeggia la vittoria dell'Italia al centro di Piazza Duomo a Milano. E nessuno la riconosce... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) La modella russala vittoria dell'Italia al centro di Piazza Duomo a. Ela riconosce...

Advertising

giornali_it : Anche Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo, festeggia l’Italia: il video coi tifosi a Milano #7luglio… - andreastoolbox : Anche Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo, festeggia l'Italia: il video coi tifosi a Milano - aliabilityy : Irina Shayk tifa per noi, per me abbiamo già vinto così - addictedtojfc : Quindi irina shayk ieri tifava italia…molto a cui pensare - Lucaaffigi : RT @PieEnne: Pensate uscire a festeggiare l’italia un duomo e trovarsi gomito a gomito con irina shayk che anche lei esulta e sbraita. Sono… -