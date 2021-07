Il Pd, il ddl Zan e la vocazione minoritaria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sostiene che bisogna “evitare muri”, lavorare per “migliorare” e “cambiare”, altrimenti si rischia l’“affossamento” della legge Zan o l’approvazione di una legge “con elementi negativi”. Dice proprio così Mino Taricco, che nella vita fa il senatore, come gruppo parlamentare appartiene al Pd, di orientamento è un cattolico adulto, uno di quei tanti senatori poco noti al circo mediatico, che però pensa, agisce e vota, magari obbedisce ma si incazza pure se lo tratti a comando. E dice che non è l’unico: “C’è parecchia perplessità – ci spiega - e parecchio disagio nel merito, perché alcune questioni, insomma quelle note a partire dall’identità di genere, meriterebbero di essere discusse ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sostiene che bisogna “evitare muri”, lavorare per “migliorare” e “cambiare”, altrimenti si rischia l’“affossamento” della legge Zan o l’approvazione di una legge “con elementi negativi”. Dice proprio così Mino Taricco, che nella vita fa il senatore, come gruppo parlamentare appartiene al Pd, di orientamento è un cattolico adulto, uno di quei tanti senatori poco noti al circo mediatico, che però pensa, agisce e vota, magari obbedisce ma si incazza pure se lo tratti a comando. E dice che non è l’unico: “C’è parecchia perplessità – ci spiega - e parecchio disagio nel merito, perché alcune questioni, insomma quelle note a partire dall’identità di genere, meriterebbero di essere discusse ...

