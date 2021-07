Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore 4 e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi mercoledì 7 luglio. Roberta ha un esame difficile. Federico torna dalla svizzera e riesce a camminare. Armando contesta la vendita di beneficenza organizzata da Don Saverio per il primo maggio. L’operazione ha lasciato una brutta amnesia a Filippo. Jimmy ha a che fare con il bullismo. Il Paradiso delle Signore 4 e Un Posto al Sole Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il4 e Unalmercoledì 7. Roberta ha un esame difficile. Federico torna dalla svizzera e riesce a camminare. Armando contesta la vendita di beneficenza organizzata da Don Saverio per il primo maggio. L’operazione ha lasciato una brutta amnesia a Filippo. Jimmy ha a che fare con il bullismo. Il4 e UnalArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore 6, trame settembre: Salvatore e Irene possibile nuova coppia - redazionetvsoap : Nel nuovo cast non è più presente il suo nome... #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #anticipazioni - artivstzain : chissà se anche dopo la morte ci dividiamo nel paradiso delle persone famose e quello delle persone comuni - LucaBastaCosi : @NoAnziche @BruNO16503135 ???? Posti in piedi in paradiso ( o all'inferno)?? Però l'idea è buona per il problema dei… - larenait : Alle 9.30 i funerali dei piccoli morti nella tragedia di Malga Preta -