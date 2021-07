I 13mila vaccini a domicilio dei medici di base: “Entro fine luglio protetti tutti i più fragili” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non saranno i numeri da capogiro degli hub, che ormai viaggiano oltre il milione. Ma i 13 mila vaccini a domicilio somministrati dai medici di base rappresentano comunque una fetta importante del lavoro. Il motivo è semplice: permettono di proteggere dal virus tutte quelle persone che – per motivi di salute più o meno gravi – non possono raggiungere i grandi centri vaccinali sul territorio. Pazienti che vivono sì chiusi in casa in una sorta di micro bolla, ma che ricevono le visite a volte dei familiari, altre della badante. E che a loro volta possono ammalarsi di Covid-19. Le primissime vaccinazioni erano partite a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non saranno i numeri da capogiro degli hub, che ormai viaggiano oltre il milione. Ma i 13 milasomministrati daidirappresentano comunque una fetta importante del lavoro. Il motivo è semplice: permettono di proteggere dal virus tutte quelle persone che – per motivi di salute più o meno gravi – non possono raggiungere i grandi centri vaccinali sul territorio. Pazienti che vivono sì chiusi in casa in una sorta di micro bolla, ma che ricevono le visite a volte dei familiari, altre della badante. E che a loro volta possono ammalarsi di Covid-19. Le primissime vaccinazioni erano partite a ...

