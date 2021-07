Giulia Salemi, lo sfogo: 'Per me è un capitolo chiuso' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez hanno partecipato insieme come ospiti del reality show dell'Isola dei Famosi. Le due modelle, infatti, erano presenti insieme nello studio con la conduttrice Ilary Blasi per sostenere rispettivamente Ignazio Moser e Fariba Tehrani. Alla fine della stagione televisiva, entrambe sono state ospitate nel salottino di diversi programmi come quello di Tommaso Zorzi in cui la Rodriguez ha confessato di non aver gradito, tre anni fa, l'allontanamento della Salemi, dopo essersi fidanzata con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Monte. Tra le due ci sarebbero stati anche dei dissidi legati al ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021)e Cecilia Rodriguez hanno partecipato insieme come ospiti del reality show dell'Isola dei Famosi. Le due modelle, infatti, erano presenti insieme nello studio con la conduttrice Ilary Blasi per sostenere rispettivamente Ignazio Moser e Fariba Tehrani. Alla fine della stagione televisiva, entrambe sono state ospitate nel salottino di diversi programmi come quello di Tommaso Zorzi in cui la Rodriguez ha confessato di non aver gradito, tre anni fa, l'allontanamento della, dopo essersi fidanzata con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Monte. Tra le due ci sarebbero stati anche dei dissidi legati al ...

