Gaia Gozzi senza freni con il fidanzato Daniele: fuoco e fiamme VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gaia è molto attratta dal suo fidanzato, questo è palese! La bellissima cantante ha postato una Insta Stories nella quale è palese che non riesce proprio a trattenersi dal baciarlo! Gaia, Boca per lei è un punto di svolta Gaia Gozzi è sempre più sexy. La bellissima cantante dagli occhi verdi e dalla voce suadente è molto innamorata del suo fidanzato Daniele Dezi. Musicista, bassista autore, produttore musicale, il fidanzato della Gozzi in arte Orang3, chitarrista fisso nei concerti di Coez, ha lavorati alla realizzazione di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021)è molto attratta dal suo, questo è palese! La bellissima cantante ha postato una Insta Stories nella quale è palese che non riesce proprio a trattenersi dal baciarlo!, Boca per lei è un punto di svoltaè sempre più sexy. La bellissima cantante dagli occhi verdi e dalla voce suadente è molto innamorata del suoDezi. Musicista, bassista autore, produttore musicale, ildellain arte Orang3, chitarrista fisso nei concerti di Coez, ha lavorati alla realizzazione di ...

VEVO_IT : .@Gaia_Gozzi collabora con il leggendario Sean Paul nel suo nuovo brano 'Boca' ?? Guarda qui il video ufficiale ??… - sono_succhino : e anche oggi aspetto solo di essere blessata da una foto di gaia gozzi - vickythebug : @martaperezzp @Kappah20 noi abbiamo gaia gozzi - inutile_canzone : RT @ArriviAlCuore3: dopo quasi una settimana io ancora non mi sono per niente ripresa dal concerto. e le parole cambiate di bela flor? là a… - ArriviAlCuore3 : dopo quasi una settimana io ancora non mi sono per niente ripresa dal concerto. e le parole cambiate di bela flor?… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Gozzi Le Feste di Settembre a Lanciano Mercoledì 15 settembre sale sul palco Gaia Gozzi (in arte Gaia ), vincitrice di Amici nel 2020 e seconda classificata alla decima edizione di X Factor, insieme a Aka7even , tra i finalisti dell'...

Feste di Settembre 2021 a Lanciano con Enrico Brignano, Max Pezzali, Gaia + Aka7even e Niccolo' Fabi Mercoledì 15 settembre in scena ci sarà Gaia Gozzi (in arte Gaia), vincitrici di Amici nel 2020 e seconda classificata alla decima edizione di X Factor, insieme a Aka7even (il cui vero nome è Luca ...

Gaia Gozzi senza freni con il fidanzato Daniele: fuoco e fiamme VIDEO Solonotizie24 Soliera, Arti Vive Festival, l'anno della rinascita e Bianconi dei Baustelle "tira la volata" SOLIERA. Tra i ritorni di spettacoli e rassegne all’aperto più attesi c’è Arti Vive Festival, che si svolgerà a Soliera da giovedì a domenica. Quattro giorni all'insegna della musica live, teatro e pe ...

Arti Vive, nelle piazze ancora musica e teatro Uno dei festival teatrali e musicali più innovativi d’Italia, ArtiVive Festival giunto alla 14esima edizione che si tiene a Soliera dall’8 all’11 luglio prossimi, riparte in presenza con una serie di ...

Mercoledì 15 settembre sale sul palco(in arte), vincitrice di Amici nel 2020 e seconda classificata alla decima edizione di X Factor, insieme a Aka7even , tra i finalisti dell'...Mercoledì 15 settembre in scena ci sarà(in arte), vincitrici di Amici nel 2020 e seconda classificata alla decima edizione di X Factor, insieme a Aka7even (il cui vero nome è Luca ...SOLIERA. Tra i ritorni di spettacoli e rassegne all’aperto più attesi c’è Arti Vive Festival, che si svolgerà a Soliera da giovedì a domenica. Quattro giorni all'insegna della musica live, teatro e pe ...Uno dei festival teatrali e musicali più innovativi d’Italia, ArtiVive Festival giunto alla 14esima edizione che si tiene a Soliera dall’8 all’11 luglio prossimi, riparte in presenza con una serie di ...