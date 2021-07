Falsa mail Intesa Sanpaolo cita la Polizia postale | è una truffa | non aprite

Advertising

poliziadistato : ??#occhioallatruffa #phishing Sta circolando falsa mail @intesasanpaolo dove i truffatori fanno leva su finta coll… - abruzzoweb : FALSA MAIL DALLA BANCA CITA LA POLIZIA POSTALE: “E’ UNA TRUFFA, NON APRITELA” - striatorio : RT @poliziadistato: ??#occhioallatruffa #phishing Sta circolando falsa mail @intesasanpaolo dove i truffatori fanno leva su finta collabor… - franconemarisa : RT @poliziadistato: ??#occhioallatruffa #phishing Sta circolando falsa mail @intesasanpaolo dove i truffatori fanno leva su finta collabor… - chjvrv : @F4KE_L0V3 domani lo dico ai miei e andiamo a denunciare, fortunatamente ho il profilo e la sua mail (tra l'altro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Falsa mail

Sta circolando una@intesasanpaolo dove i truffatori fanno leva su una finta collaborazione tra l'istituto di credito e la #Poliziapostale . Non cliccate sul link. È uno stratagemma per ...Tags:banche truffa ·truffa · polizia postale · truffabancheche scarica il malware finale Una falsa notifica da DocuSign veicola una campagna FickerStealer, che passa per Hancitor. Il file doc nella mail, arrivata anche in Italia, contiene una dll con Hancitor ...L’allegato doc di una falsa notifica, giunta anche in Italia, contiene una dll con Chanitor, che scarica il malware finale.