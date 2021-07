Espargaro e Vinales: la ricerca della felicità (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il mercato piloti della MotoGP si è mosso molto di più di quanto potessimo immaginare. La clamorosa rottura tra Maverick Vinales e la Yamaha sta scombussolando i piani di tutti, e c’è chi potrebbe approfittare per dare il colpaccio del secolo. La candidata in questo potrebbe essere l’Aprilia, che avrebbe l’opportunità di assumere un vero top rider. Aleix Espargaro, pilota di punta di Noale, è il più convinto di tale scelta, a tal punto da invitare esplicitamente l’amico Vinales a raggiungerlo nel team. I due catalani sono già stati compagni di squadra alla Suzuki nel 2015 e nel 2016, e da allora sono rimasti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il mercato pilotiMotoGP si è mosso molto di più di quanto potessimo immaginare. La clamorosa rottura tra Mavericke la Yamaha sta scombussolando i piani di tutti, e c’è chi potrebbe approfittare per dare il colpaccio del secolo. La candidata in questo potrebbe essere l’Aprilia, che avrebbe l’opportunità di assumere un vero top rider. Aleix, pilota di punta di Noale, è il più convinto di tale scelta, a tal punto da invitare esplicitamente l’amicoa raggiungerlo nel team. I due catalani sono già stati compagni di squadra alla Suzuki nel 2015 e nel 2016, e da allora sono rimasti ...

Ultime Notizie dalla rete : Espargaro Vinales Aprilia 2022: Viñales - Espargaro, e Dovi collaudatore. Il futuro che piace a Noale Viñales che lascia la Yamaha a fine 2022 , un Dovizioso pronto a nuove sfide e tante posizioni aperte in MotoGP. I grandi punti di domanda e il motomercato in subbuglio continueranno a far parlare di ...

Come cambia il mercato piloti MotoGP dopo l'annuncio di Vinales Ma per Maverick non c'è soltanto la pista Aprilia , perché se non potrà avere Rossi in sella , il principe saudita potrebbe ripiegare su Vinales, che con la Ducati andrebbe a formare una coppia ...

MotoGP, Aleix Espargarò-Maverick Vinales: la felicità passa per Aprilia Corse di Moto Savadori: "Vinales in Aprilia? Non mi interessa, voglio restare in MotoGP" MotoGP: Lorenzo Savadori presente nel week-end a Imola del CIV: "Il rapporto con Noale andrà avanti a prescindere. Mi dispiace che Gresini non prosegua con Aprilia, 4 moto avrebbero facilitato lo svil ...

MotoGP, Aleix Espargarò-Maverick Vinales: la felicità passa per Aprilia Maverick Vinales smuove il mercato MotoGP. Aprilia all'assalto del pilota di Roses, Aleix Espargarò apre le porte al connazionale.

