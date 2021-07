Emissioni diesel - Germania, class action dei consumatori contro la Daimler (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la Volkswagen, anche la Daimler finisce nel mirino della federazione tedesca delle associazioni dei consumatori Vzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband) per la questione del dieselgate. L'organizzazione berlinese, infatti, ha intentato una causa contro il gruppo di Stoccarda con l'intento esplicito di stabilire un precedente giuridico che consenta di rendere più agevole l'avvio di procedimenti risarcitori da parte di proprietari di veicoli Mercedes-Benz. Mercedes GLC e GLK. La denuncia, depositata presso un tribunale regionale di Stoccarda, coinvolge i proprietari di quasi 50 mila Mercedes GLC e GLK (su un totale di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la Volkswagen, anche lafinisce nel mirino della federazione tedesca delle associazioni deiVzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband) per la questione delgate. L'organizzazione berlinese, infatti, ha intentato una causail gruppo di Stoccarda con l'intento esplicito di stabilire un precedente giuridico che consenta di rendere più agevole l'avvio di procedimenti risarcitori da parte di proprietari di veicoli Mercedes-Benz. Mercedes GLC e GLK. La denuncia, depositata presso un tribunale regionale di Stoccarda, coinvolge i proprietari di quasi 50 mila Mercedes GLC e GLK (su un totale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni diesel Ecco le auto che il ministro Cingolani consiglia di acquistare ... ma anche sul ricambio del parco auto verso vetture che generino quantità inferiori di emissioni ... Se oggi ho un diesel Euro I e mi compro un diesel Euro VI, ho un grande miglioramento'. LE ...

ANFIA - FEDERAUTO - UNRAE: 6 proposte per il rilancio del trasporto merci ... sarà importante il contributo di tutte le tecnologie, dal diesel pulito, grazie all'utile e ... passi fondamentali per supportare la diffusione dei veicoli per il trasporto delle merci a zero emissioni"...

Addio a diesel e benzina, dalla Norvegia all'Italia ecco le date La Repubblica Germania, class action dei consumatori contro la Daimler La Vzbv punta ad avviare un processo di risarcimento per 50 mila proprietari di Mercedes-Benz interessate da un richiamo nel 2018 ...

Mercedes: un gruppo di consumatori tedeschi le fa causa Il più grande gruppo tedesco per la protezione dei consumatori ha intentato una causa mercoledì contro Daimler che ha affermato che avrebbe reso più facile per i proprietari di Mercedes ottenere un ri ...

