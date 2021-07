“Dio è Italiano” | un po’ troppo per un titolo di giornale sulla vittoria di Italia-Spagna?

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa mattina l’autorevole quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport si è lasciato andare ad unun po’ celestiale: “Dio è”, a tutta pagina. Non è difficile immaginare l’enfasi nella redazione delquesta notte, però forse in questo caso è un po’ sfuggita la mano. Il confine tra sacro e profano è labile, soprattutto indove calcio e religione sono elementi di evidente importanza. Nel bene o nel male. Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni ha lanciato forse un appello ai piani alti, evidentemente, in vista della finale di domenica. Un gioco di parole costruito con il goal ...

Advertising

GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi: 'Fiesta!', 'Dio è italiano', 'Che leoni!' ??? #7luglio - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Dio è italiano ?? #Inzaghi vuole #Keita. Hakimi-Psg: 2026 ?? #Lazio, inizia l'er… - capuanogio : Zazzaroni sul #CorSport: avrebbe meritato la #Spagna che ha giocato meglio, ma in finale andiamo noi. Ieri sera Dio… - RunPierwork13 : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? Dio è italiano ?? #Inzaghi vuole #Keita. Hakimi-Psg: 2026 ?? #Lazio, inizia l'era #Sarri c… - RunPierwork13 : RT @paolodune: Il Corriere dello Sport titola: 'Dio è italiano'. ????? Ragazzi, io, per fortuna, sono sempre stato ateo. -

Ultime Notizie dalla rete : Dio Italiano

Tutto Napoli

... Anticoe Protettore di Earthrealm, che garantisce protezione a coloro che portano quel marchio ... mentre l'è in Dolby Digital 5.1. Acquista su Amazon Mortal Kombat in UltraHD 4K Mortal ...... arricchito dallo straordinario annuncio chesi è fatto uomo, ha lavorato con mani d'uomo, in ... Il vocabolo greco tektón (la cui radice ricorda il sostantivotecnica) vuol dire operaio, ...Volevamo di più, molto di più, ma è il calcio ed è così che succede. Se vinciamo lodiamo Lui e se perdiamo lodiamo Lui. Ho deciso di dare a Dio tutto quello che ho. Perché la sua volontà è buona, ...Nel 1995 nel programma italiano "Notte Blu", per festeggiare la vittoria nella ... Il concerto porterà sul palco Dee Dee Bridgewater alla voce, con Claudio Filippini al piano, Mirco Rubegni alla trova ...