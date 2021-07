Covid, scoperta una nuova variante a Napoli: la Corradino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Isolata una nuova variante del Covid a Napoli. Una collaborazione tra l’Università Federico II e il centro Ceinge-Biotecnologie avanzate ha portato alla scoperta della ‘Corradino’ Nel mondo continuano a preoccupare le cosiddette varianti del Covid-19. E mentre si cerca di capire e di studiare la ‘Delta’, in Campania a Napoli, è stata isolata una nuova L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Isolata unadel. Una collaborazione tra l’Università Federico II e il centro Ceinge-Biotecnologie avanzate ha portato alladella ‘’ Nel mondo continuano a preoccupare le cosiddette varianti del-19. E mentre si cerca di capire e di studiare la ‘Delta’, in Campania a, è stata isolata unaL'articolo proviene da Inews.it.

