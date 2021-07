Chris Paul da urlo! E Phoenix batte il primo colpo | gli highlights

Advertising

dchinellato : In questo abbraccio tra Monty Williams e Chris Paul c’è l’essenza di questi Suns. CP3 piange tra le braccia del suo… - STnews365 : Infinito Chris Paul: eguagliati Jordan e Abdul-Jabbar A 36 anni e due mesi il play dei Suns, alle prime Finals dell… - TrueShootingCom : Il primo giocatore con 30+8 al debutto nelle Finals da Michael Jordan nel 1991, e i 54 punti generati sono il terzo… - TrueShootingCom : Chris Paul nella sua prima gara delle Finals: - 32 punti (77% di True Shooting%) - 9 assist (per 22 punti) - 4 rimb… - sportli26181512 : NBA Finals, i Phoenix Suns battono i Milwaukee Bucks in gara-1. HIGHLIGHTS: Trascinati da un fenomenale Chris Paul… -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Paul

trascina i Phoenix Suns al primo successo nella serie contro i Milwaukee Bucks per 118 105: guarda gli highlightsNella notte tra martedì e mercoledì i Phoenix Suns hanno vinto per 118 a 105 la prima partita delle finali dei playoff di basket N, che a 36 anni sta giocando le sue prime finali in carriera ...Uno strepitoso Chris Paul trascina i Phoenix Suns nella vittoria (118-105) contro i Milwaukee Bucks nella gara-1 delle finali Nba, giocata in Arizona. (ANSA) ...Parla il play di Phoenix, mvp in gara 1 delle Finals contro i Bucks: Non è solo merito mio. Ci prepariamo al meglio per affrontare qualsiasi tipo di difesa.