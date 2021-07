Chiara Ferragni e Fedez al mare con la security | la polemica del web

Advertising

petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - marcodimaio : Chiara #Ferragni, rivolgendosi ai suoi 24 milioni di followers con un generico e qualunquista “che schifo che fate… - repubblica : Ddl Zan, Chiara Ferragni: 'Politici fate schifo'. Renzi replica: 'Pronto a un confronto se ha coraggio' - dukana2 : RT @tranellio: Sarò più esplicito di @Fedez @matteorenzi è un parassita, Chiara Ferragni vive del suo lavoro, senza andare a prostrarsi da… - YellowLorca : RT @bierreuno: “Che schifo che fate politici” (Cit. Fedez e Chiara Ferragni) -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

E nell'editoriale di Maurizio Belpietro l'intervento dicontro Renzi diventa 'forse' un tentativo di 'difendere il business del marito nel ramo smalti per la manicure maschile'. Leggi ...'La cosa che fa capire il livello basso della politica italiana è uno come Matteo Renzi che chiede un dibattito pubblico a, questa è la cosa triste'. Con queste parole Fedez si inserisce nel dibattito tra l'influencer e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. La querelle è iniziata il 6 luglio dopo che ...Nelle ultime ore è nata una nuova polemica sul web che ha visto protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Pare infatti che i due siano andati al mare con la security. La celebre coppia, ormai sposati e ...‘Siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda la parità di genere’ ‘C’è ancora molta paura della leadership femminile. E ancora oggi resiste un’idea molto rigida’ Chiara Ferragni non ha a ...