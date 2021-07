Carolina Marconi e la lotta al tumore, capelli rasati a zero: 'Non ne potevo più di vederli cadere' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Proprio a loro ha voluto mandare un ringraziamento speciale: 'Vi ringrazio x tutti i messaggi bellissimi vi leggo e cercherò di rispondere a tutti siete delle belle anime vvb'. Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Proprio a loro ha voluto mandare un ringraziamento speciale: 'Vi ringrazio x tutti i messaggi bellissimi vi leggo e cercherò di rispondere a tutti siete delle belle anime vvb'.

Advertising

zazoomblog : Carolina Marconi in cura per il cancro al seno si mostra mentre rasa i capelli: “Non ne potevo più di vederli cader… - mauro_crescenzo : Carolina Marconi e il tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione»… - IsaeChia : Carolina Marconi in cura per il cancro al seno si mostra mentre rasa i capelli: “Non ne potevo più di vederli cader… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Carolina Marconi e la lotta al tumore, capelli rasati a zero: «Non ne potevo più di vederli cadere» - Gazzettino : #carolina marconi e il #tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione» -