Barbara Boncompagni |  «Fu come una madre per me  E quando volle i figli fu tardi»

Advertising

AndreaAAmato : Barbara Boncompagni ricorda Raffaella Carrà: Una mamma #RaffaellaCarra - tvzoomitalia : Barbara Boncompagni ricorda Raffaella Carrà: Una mamma #RaffaellaCarra - infoitcultura : Barbara Boncompagni: 'Raffaella Carrà era come una mamma. Io andavo da lei, non da mio padre' - 361_magazine : #BarbaraBoncompagni, il commosso ricordo di #RaffaellaCarra - infoitcultura : Barbara Boncompagni/ 'Raffaella Carrà? Come Mary Poppins, mi capiva' -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Boncompagni

Alla partenza, sotto casa, c'erano Michele Cocuzza e. Il corteo, diretto in Campidoglio dove è allestita la camera ardente, si fermerà un minuto per il pubblico saluto all'artista ..., figlia di Gianni per anni ha vissuto con Raffaella Carrà fidanzata di suo padre, racconta come si conobbero i due personaggi famosi: 'Alle 5 del mattino a piazza di Spagna. Papà ...É partito tra le lacrime e gli applausi di tanti fan dalla sua abitazione in via Nemea 21 a Roma (zona Vigna Stelluti) il corteo funebre con il feretro di Raffaella Carrà. Rose gialle sulla bara della ...Rose gialle sulla bara della star scomparsa il 6 luglio a soli 78 anni. Alla partenza in via Nemea 21 presenti anche MIchele Cocuzza e Barbara Boncompagni.