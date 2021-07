Autopsia a Lodi | morì per patologia cardiaca e non per la seconda dose di vaccino

(Di mercoledì 7 luglio 2021)- Sarebbe morto di cuore , per unapregressa non dichiarata sulla scheda da compilare appena prima dell'inoculazione del, Anacleto Garioni, 76 anni, l'uomo di Codogno ...

Queste sono le prime risultanze dell'esame necroscopico che, subito dopo il decesso, aveva fatto eseguire l'Asst di Lodi all'Istituto di Medicina legale di Pavia. Il 76enne soffriva da tempo di una patologia cardiaca pregressa non dichiarata sulla scheda da compilare appena prima dell'inoculazione del vaccino.