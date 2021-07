Argentina in finale, Colombia ko ai rigori (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci sono voluti i calci di rigore per portare l’Argentina in finale di Copa America 2021 dove ad attenderla ci sarà il Bradile sabato 10 luglio al Maracana’ di Rio De Janiero. I biancocelesti hanno avuto la meglio dagli undici metri contro la Colombia dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Argentina in finale: cosa è accaduto contro la Colombia? Parte forte la Seleccion prima sfiorando il vantaggio con Lautaro Martinez, e poi trovandolo al ‘4 con l’attaccante Inter che batte Ospina. La Colombia, però, non demorde e , prima della fine del primo tempo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci sono voluti i calci di rigore per portare l’indi Copa America 2021 dove ad attenderla ci sarà il Bradile sabato 10 luglio al Maracana’ di Rio De Janiero. I biancocelesti hanno avuto la meglio dagli undici metri contro ladopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1.in: cosa è accaduto contro la? Parte forte la Seleccion prima sfiorando il vantaggio con Lautaro Martinez, e poi trovandolo al ‘4 con l’attaccante Inter che batte Ospina. La, però, non demorde e , prima della fine del primo tempo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Copa America: Colombia ko ai rigori, Argentina in finale col Brasile - RobertoRenga : E in Coppa America saranno Brasile e Argentina a giocarsi la finale. Una FIFA che ci sa fare organizzerebbe una sfi… - xoxo_tvseries : Italia e Argentina entrambe in finale, i miei diritti #CopaAmerica2021 #europei2021 - linformatore11 : ??Copa America Argentina ???? Brasile ???? sarà la finale, i biancocelesti sconfiggono ai rigori la Colombia ????… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Messi e Lautaro non sbagliano. L'Argentina doma la Colombia e va in finale contro il Brasile #copaamerica -