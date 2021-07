(Di mercoledì 7 luglio 2021) Aveva 79 anni. Per Enzo Ferrari era "di ottime capacità, condizionato da un temperamento tormentato"

Advertising

andreastoolbox : Argentina: è morto Carlos Reutemann, ex pilota del Cavallino - Rai News - JCTweet_ : RT @LaStampa: Formula Uno: Argentina, è morto Carlos Reutemann - BOLTXV950 : RT @LaStampa: Formula Uno: Argentina, è morto Carlos Reutemann - AlfonsoFuggetta : RT @LaStampa: Formula Uno: Argentina, è morto Carlos Reutemann - CarlaoBot : RT @LaStampa: Formula Uno: Argentina, è morto Carlos Reutemann -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina morto

E'a 79 anni Carlos Reutemann , grande pilota argentino di Formula 1 degli anni settanta e dei ... Reutemann debuttò in Formula 1 nel Gran Premio d'del 1972 al volante della Brabham , ...Carlos Reutemann èina causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute: la leggenda della Formula 1 aveva 79 anni. Argomenti trattati Carlos Reutemann, il campione di Formula 1 è ...07 luglio 2021All'età di 79 anni si è spento nella sua Santa Fe l'ex pilota della scuderia Ferrari, Carlos Reutemann. Carlos, soprannominato "Lole" fin dall'infanzia per la sua ...in Argentina, dove era stato ricoverato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nella giornata di mercoledì 7 luglio, l’ex pilota di F1 della Ferrari, Carlos Reutemann, è morto mentre si ...