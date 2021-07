Alessia Marcuzzi, arriva il nuovo programma dopo Mediaset: ecco cosa condurrà (Di mercoledì 7 luglio 2021) Falso allarme per Alessia Marcuzzi che non lascerà la televisione, ecco cosa condurrà la prossima stagione. Tutti i dettagli. A quasi una settimana dall’annuncio su Instagram da parte di Alessia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Falso allarme perche non lascerà la televisione,la prossima stagione. Tutti i dettagli. A quasi una settimana dall’annuncio su Instagram da parte di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - CIAfra73 : Nuovi progetti in vista per Alessia Marcuzzi dopo l'addio a Mediaset? Le indiscrezioni! - GiuseppeporroIt : Alessia Marcuzzi lascia ufficialmente Mediaset: ecco quali i programmi ha rifiutato di condurre e dove potremmo riv… - StraNotizie : Alessia Marcuzzi: svelati i programmi Mediaset che ha rifiutato di condurre e dove la rivedremo - zazoomblog : “Ecco cosa fa”. Alessia Marcuzzi si scopre dopo l’addio da Mediaset. Cambio vita per la Pinella - #“Ecco #Alessia… -