A Barberino Tavarnelle al via la rassegna Teatro d' Estate

LA NAZIONE

(Firenze), 6 luglio 2021 - Nella terrazza naturale della Pieve di San Pietro in Bossolo a, prende il via il Teatro d'Estate. Dal 7 al 30 luglio saranno quattro gli ...A far salire la rabbia dei sindaci di San Casciano in Val di Pesa , Greve in Chianti,e Impruneta, era stato il freno, tirato a mano senza alcun preavviso, a danno del percorso ...Estate di ripartenza nel segno della cultura e dell’arte per l’ Arci di Firenze, attraverso i propri Circoli, Associazioni e Case del Popolo. Saranno 18 i festival su tutto il territorio della provinc ...Barberino Tavarnelle (Firenze), 6 luglio 2021 - Volto e funzioni contemporanee del centro urbano di Barberino Val d’Elsa cambiano per rispondere alle esigenze della comunità e potenziare le ...