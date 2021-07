Wimbledon 2021 oggi: orari 6 luglio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di martedì 6 luglio 2021) Sarà un martedì dedicato ai quarti di finale femminili a Wimbledon 2021. Grande attesa per il derby australiano tra la numero uno del mondo, Ashleigh Barty, e la connazionale Ajla Tomljanovic. Molto bello anche il match tra la tunisina Ons Jabeur e la bielorussa Aryna Sabalenka. Sul campo 1 invece le ceche Karolina Pliskova e Karolina Muchova affronteranno rispettivamente la svizzera Viktorija Golubic e la tedesca Angelique Kerber. Oltre ai match femminili è in programma anche la continuazione dell’ottavo maschile tra Daniil Medvedev ed Hubert Hurkacz. Il russo è avanti due set a uno, ma il polacco comanda nel quarto set per 4-3. Chi vince ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Sarà un martedì dedicato ai quarti di finale femminili a. Grande attesa per il derby australiano tra la numero uno del mondo, Ashleigh Barty, e la connazionale Ajla Tomljanovic. Molto bello anche il match tra la tunisina Ons Jabeur e la bielorussa Aryna Sabalenka. Sul campo 1 invece le ceche Karolina Pliskova e Karolina Muchova affronteranno rispettivamente la svizzera Viktorija Golubic e la tedesca Angelique Kerber. Oltre ai match femminili è inanche la continuazione dell’ottavo maschile tra Daniil Medvedev ed Hubert Hurkacz. Il russo è avanti due set a uno, ma il polacco comanda nel quarto set per 4-3. Chi vince ...

