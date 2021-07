Wimbledon 2021, Lorenzo Sonego: “Una settimana bellissima. Peccato per la pioggia nel mio momento migliore” (Di martedì 6 luglio 2021) Lorenzo Sonego è comunque soddisfatto dopo la sconfitta con Roger Federer, che ha messo fine al suo cammino a Wimbledon 2021. Il tennista piemontese ha raggiunto gli ottavi di finale nella sua prima esperienza sull’erba londinese e ha commentato così in conferenza stampa questa sua avventura ai Championships: “Questa è stata una settimana bellissima, magnifica e che ricorderò tanto ed ho giocato per la prima volta sul centrale di Wimbledon. Un’esperienza stupenda questa. Ho sentito il calore del pubblico e ho visto anche molti italiani che hanno fatto il tifo per me”. Una ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)è comunque soddisfatto dopo la sconfitta con Roger Federer, che ha messo fine al suo cammino a. Il tennista piemontese ha raggiunto gli ottavi di finale nella sua prima esperienza sull’erba londinese e ha commentato così in conferenza stampa questa sua avventura ai Championships: “Questa è stata una, magnifica e che ricorderò tanto ed ho giocato per la prima volta sul centrale di. Un’esperienza stupenda questa. Ho sentito il calore del pubblico e ho visto anche molti italiani che hanno fatto il tifo per me”. Una ...

