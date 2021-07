USA, ISM non manifatturiero giugno scende a 60,1 punti (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il settore terziario americano si rafforza per il tredicesimo mese consecutivo a giugno, anche se a un ritmo inferiore rispetto a maggio, secondo il sondaggio condotto dall’Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi. Nel sesto mese dell’anno, l’ISM non manifatturiero si è portato a 60,1 punti dai 64 punti del mese precedente. Il dato è peggiore delle attese del mercato che erano per una discesa più contenuta a 63,5 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il settore terziario americano si rafforza per il tredicesimo mese consecutivo a, anche se a un ritmo inferiore rispetto a maggio, secondo il sondaggio condotto dall’Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi. Nel sesto mese dell’anno, l’ISM nonsi è portato a 60,1dai 64del mese precedente. Il dato è peggiore delle attese del mercato che erano per una discesa più contenuta a 63,5. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori ...

Advertising

DividendProfit : USA, ISM non manifatturiero giugno scende a 60,1 punti - moneypuntoit : ?? USA: ISM servizi sotto il consenso a giugno ?? - PaoloLuraschi : -Usa:direttori agli acquisti settore terziario giugno -Usa:ISM non manifatturiero giugno •Mercoledì 7 luglio -Germ… - DividendProfit : USA, indice ISM manifatturiero giugno scende a 60,6 punti - xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono in rialzo •Decisone OPEC+ •Indici ISM dagli Stati Uniti Leggi l… -

Ultime Notizie dalla rete : USA ISM USA, ISM non manifatturiero giugno scende a 60,1 punti Nel sesto mese dell'anno, l'ISM non manifatturiero si è portato a 60,1 punti dai 64 punti del mese precedente . Il dato è peggiore delle attese del mercato che erano per una discesa più contenuta a ...

Piazza Affari poco sotto la parità. Telecom in rosso Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 15:45 indice Markit PMI servizi, alle 16:00 indice ISM non manifatturiero.

USA, ISM non manifatturiero giugno scende a 60,1 punti Teleborsa USA, ISM non manifatturiero giugno scende a 60,1 punti Il settore terziario americano si rafforza per il tredicesimo mese consecutivo a giugno, anche se a un ritmo inferiore rispetto a maggio, secondo ...

USA: ISM servizi sotto il consenso a giugno Nel mese di giugno l’indice ISM USA servizi è risultato peggiore rispetto alle aspettative degli operatori. Il dato, elaborato dall’Institute for Supply Management è passato ...

Nel sesto mese dell'anno, l'non manifatturiero si è portato a 60,1 punti dai 64 punti del mese precedente . Il dato è peggiore delle attese del mercato che erano per una discesa più contenuta a ...Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: neglialle 15:45 indice Markit PMI servizi, alle 16:00 indicenon manifatturiero.Il settore terziario americano si rafforza per il tredicesimo mese consecutivo a giugno, anche se a un ritmo inferiore rispetto a maggio, secondo ...Nel mese di giugno l’indice ISM USA servizi è risultato peggiore rispetto alle aspettative degli operatori. Il dato, elaborato dall’Institute for Supply Management è passato ...