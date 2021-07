Uomini e Donne – la scelta, torna in prima serata su Canale 5 con ben 5 appuntamenti (Di martedì 6 luglio 2021) Uomini e Donne ritorna in prima serata su Canale 5 con le scelte dei tronisti che furono mandate in onda in prime time nel 2019 sulla rete del ‘Biscione’. Una estate all’insegna delle repliche per il Canale ammiraglia Mediaset che, a quanto pare, ha deciso di puntare su delle soap tutte nuove e poco altro. Dopo gli show di Gerry Scotti e Michelle Hunziker che stiamo vedendo e vedremo il sabato sera, i vertici della ex Fininvest hanno deciso di mandare in onda anche le repliche di Uomini e Donne – La scelta, costola del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 luglio 2021)riinsu5 con le scelte dei tronisti che furono mandate in onda in prime time nel 2019 sulla rete del ‘Biscione’. Una estate all’insegna delle repliche per ilammiraglia Mediaset che, a quanto pare, ha deciso di puntare su delle soap tutte nuove e poco altro. Dopo gli show di Gerry Scotti e Michelle Hunziker che stiamo vedendo e vedremo il sabato sera, i vertici della ex Fininvest hanno deciso di mandare in onda anche le repliche di– La, costola del ...

