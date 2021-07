Uomici e Donne | Giacomo confessa per chi faceva il tifo ad Amici

(Di martedì 6 luglio 2021) Nelle ultime ore, l’ex tronista,Czerny hato per chi ha fatto ildurante. Vediamo insieme cosa ha rivelato e di chi si tratta. Uomini erivela per chi ha fatto ilduranteCzerny è uscito insieme a Martina Grado da Uomini eda ormai diverse settimane. I due si stanno conoscendo lontani dalle telecamere e sembrerebbe che la loro storia d’amore stia procedendo nel migliore dei modi. I fan del programma di Maria De Filippi si ricorderanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uomici Donne

Raffaella Carrà ha sconvolto il mondo intero con la sua scomparsa e non sono mancate le ultime indiscrezioni sul futuro di Barbara d'Urso.Donini: con questo accordo interveniamo per far sì che il personale sanitario abbia ciò che gli spetta, superando i vincoli imposti dalle leggi nazionali ...