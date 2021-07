UFFICIALE - Floro Flores in panchina | allenerà una squadra in Campania!

(Di martedì 6 luglio 2021) Importante annuncio per un ex calciatore cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Antonioha infatti trovato, iniziando la sua carriera da allenatore di una prima(aveva allenato lo scorso anno l'Under 17 della Paganese, ndr). Così come confermato con un post sul suo profilo Facebook,sarà il nuovo allenatore della Frattese. Il neo tecnico ha così voluto scrivere un messaggio per salutare i suoi nuovi tifosi: "Carico ed estremamente motivato di iniziare questa nuova avventura da allenatore. Nel calcio, come nella vita, le sfide sono stimoli ...

...allo Sport Massimo Massetti ha salutato stamattina la cerimonia di inaugurazionedell'...e turistiche di un luogo che custodisce un importante patrimonio in termini di biodiversità- ...Ultime notizie calcio Napoli - AntonioFlores , ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radiodella SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, si è ritirato e ha scelto di fare l'allenatore. E' ufficiale il suo passaggio alla Frattese: "L’Asd ...Per il tecnico napoletano sarà la sua prima esperienza alla guida di una prima squadra dopo aver guidato l’under-17 della Paganese.