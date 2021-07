Troppi cinghiali: protesta agricoltori in Prefettura (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – protesta in Prefettura degli agricoltori contro… i cinghiali. Coldiretti Salerno fa sapere: “cinghiali? No, grazie! Gli agricoltori scendono in piazza per un flash mob organizzato da Coldiretti davanti alla Prefettura di Salerno, giovedì 8 luglio, dalle ore 10.00. B asta danni, basta campi devastati, basta incidenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –indeglicontro… i. Coldiretti Salerno fa sapere: “? No, grazie! Gliscendono in piazza per un flash mob organizzato da Coldiretti davanti alladi Salerno, giovedì 8 luglio, dalle ore 10.00. B asta danni, basta campi devastati, basta incidenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

