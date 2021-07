Scuola, in Sicilia lezioni al via il 16 settembre (Di martedì 6 luglio 2021) Fissate le date del calendario della Scuola in Sicilia. Le lezioni del prossimo anno scolastico in Sicilia cominceranno giovedì 16 settembre 2021 e si concluderanno il 10 giugno 2022. È stato firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, il decreto che fissa il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 6 luglio 2021) Fissate le date del calendario dellain. Ledel prossimo anno scolastico incominceranno giovedì 162021 e si concluderanno il 10 giugno 2022. È stato firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, il decreto che fissa il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti

