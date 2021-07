Salta la mediazione, Ddl Zan in aula il prossimo 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Salta la mediazione sul Ddl Zan, il disegno di legge sarà votato in aula il prossimo 13 luglio. La ressa delle ultime ore non è servita a nulla. Le parti non hanno trovato un accordo, così come avrebbe voluto Matteo Renzi, ed ora il disegno di legge senza alcuna modifica andrà in discussione al Senato. La capigruppo non ha infatti portato ad alcun risultato, dunque martedì sarà discusso in aula il testo così come l’onorevole Alessandro Zan lo aveva depositato. Secondo Matteo Salvini, burattinaio della melina che ha rallentato l’iter parlamentare, le responsabilità della ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021)lasul Ddl Zan, il disegno di legge sarà votato inil13. La ressa delle ultime ore non è servita a nulla. Le parti non hanno trovato un accordo, così come avrebbe voluto Matteo Renzi, ed ora il disegno di legge senza alcuna modifica andrà in discussione al Senato. La capigruppo non ha infatti portato ad alcun risultato, dunque martedì sarà discusso inil testo così come l’onorevole Alessandro Zan lo aveva depositato. Secondo Matteo Salvini, burattinaio della melina che ha rallentato l’iter parlamentare, le responsabilità della ...

