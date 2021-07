Rai 1, Autieri speciale dedica per la Carrà: non trattiene la commozione (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) In apertura di trasmissione su Rai 1, Serena Autieri ha voluto aprire con un omaggio sentito e sincero verso Raffaella Carrà. Parole davvero toccanti. Rai, Serena Autieri (Google Immagini)La scomparsa di Raffaella Carrà ha smosso tutte le personalità più importanti italiane e non solo. I saluti sono stati quanto più sinceri e toccanti possibili. Non poteva essere altrimenti per un’artista davvero totale e che ha attraversato e fatto compagnia a tante generazioni. Da Mentana a Nacho Alvarez, fino ai giornali di tutto il mondo hanno reagito alla notizia in maniera davvero delicata. Delicato come sono state ... Leggi su chenews (Di martedì 6 luglio 2021) In apertura di trasmissione su Rai 1, Serenaha voluto aprire con un omaggio sentito e sincero verso Raffaella. Parole davvero toccanti. Rai, Serena(Google Immagini)La scomparsa di Raffaellaha smosso tutte le personalità più importanti italiane e non solo. I saluti sono stati quanto più sinceri e toccanti possibili. Non poteva essere altrimenti per un’artista davvero totale e che ha attraversato e fatto compagnia a tante generazioni. Da Mentana a Nacho Alvarez, fino ai giornali di tutto il mondo hanno reagito alla notizia in maniera davvero delicata. Delicato come sono state ...

Advertising

Enzo97736396 : Serena Autieri in concerto su Rai 1, ma non comprendo ancora il perché c'è Gigi Marzullo #Dedicato - efdiegi : Cameriere scusa, a me la stessa roba che avete dato alla Autieri che ride e canta a squarciagola su Rai 1 già alle… - Gla_mazon : Stamattina ho potuto rendermi conto di quanto sia sciocca la programmazione mattutina di Rai 1. La Autieri così pie… - infoitcultura : Serena Autieri pronta per Dedicato su Rai 1: “Racconteremo storie positive” - filufilo : RT @Unf_Tweet: -