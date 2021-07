Raffaella Carrà | Ecco Perché Se Ne è Andata!

(Di martedì 6 luglio 2021)è scomparsa a 78 anni a causa di una terribile malattia contro cui combatteva da tempo. Ora è stato chiarito di quale malattia soffriva la regina della televisione Italiana.tutti i dettagli., la regina della televisione italiana è morta alle 16:20 di lunedì 5 luglio 2021. Sono trascorse poco meno di 24 ore dalla sua dipartita e tutta l’Italia piange ancora per lei. D’altra parte,è stata per anni protagonista del varietà italiano, scrivendo pagine importanti della nostra televisione. Quasi nessuno sapeva però che negli ultimi mesi, la signora ...

Advertising

_Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - RaiCultura : Il video è tratto dall'edizione di 'Canzonissima' del 1971 con lo storico e iconico Tuca tuca cantato e ballato da… - davidlisnard : Adriano Celentano & Raffaella Carrà Prisencolinensinainciusol - paz_zarateb : ??Raffaella Carrà - Pedro ?? - AnnaP1953 : RT @autocostruttore: Ho letto che Vladimiro Luxuria ha posto una bandiera LGBT sul feretro di Raffaella Carrà. Tipico dell'arroganza e del… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

accusata di satanismo/ Bufera per canzone Satana: "La sua anima..." La Evangelista ha proseguito nel suo post spiegando ai suoi follower in che modo la sua vita sarebbe cambiata da un ...E sulla destra una dedica: 'A, quale piccolo segno di riconoscenza e gratitudine da parte di ogni volontario che, grazie al suo gesto, trova lo stimolo per un rinnovato impegno di ...