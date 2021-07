Più di 30 Xiaomi ancora in dubbio sull’aggiornamento Android 12

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 luglio 2021) Ci sono alcune indicazioni da prendere in esame oggi 6 luglio, a proposito della compatibilità tra l’aggiornamento con12 ed alcuni device. Nello specifico, dopo alcune considerazioni di fine maggio sullo sviluppo software assicurato dal produttore asiatico per alcuni modelli, questo martedì occorre proiettarsi in avanti. Tra dispositivi sicuri di fare questo step ed altri che sonoin bilico. Cerchiamo di capire insieme come stiano le cose, per fare un minimo di chiarezza. I devicesicuri di ottenere12 Andiamo con ordine, in quanto bisogna dal presupposto che ci ...